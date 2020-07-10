Режим ЧС в Италии, вероятно, будет продлен и после 31 июля

Публикации за 10.07.20

Режим ЧС в Италии, скорее всего, будет продлен. Напомним, он бы введен в марте текущего года в связи с пандемией коронавирусной инфекции, которой оказались инфицированы более 240 тысяч человек, а умерли – почти 35 тысяч.

Премьер-Министр Италии Джуземме Конте, выступая сегодня на пресс-конференции, посвященной вводу в эксплуатацию системы дамб в Венеции, отметил, что, по его мнению, режим ЧС будет разумно продлить и после 31 июля. «Чрезвычайное положение, – уточнил он, – служит для того, чтобы держать вирус под контролем. Пока еще не все проблемы решены, но разумно идем в этом направлении».

Отметим, что решение о продлении режима ЧС должно приниматься коллегиальным путем на заседании кабинета министров Италии.

Рим, Едена Васильева

Рим. Другие новости 10.07.20

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