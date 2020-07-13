Итальянцы вышли протестовать – они боятся, что беженцы заразят их коронавирусом

Публикации за 13.07.20

Жители города Амантеа, расположенного на юге Италии, протестуют против перевода туда части мигрантов, спасенных у побережья Калабрии. Из 70 молодых пактистанцев, высадившихся в пятницу в городе Роччелла-Йоника, 28 оказались заражены коронавирусом. Местные жители опасаются, что беженцы заразят и их и требуют от властей отменить решение о размещении приезжих, сообщает «Евроньюс».

Глава региона Калабрии уже обратился к премьер-министру с официальным письмом, в котором сообщил, что, если правительство не предоставит для спасаемых беженцев карантинные суда, он заблокирует высадку мигрантов на берег.

Рим, Елена Васильева

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