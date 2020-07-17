В Палермо за два часа выпала годовая норма осадков

Публикации за 17.07.20

Жители Палермо пытаются прийти в себя после непогоды, обрушившейся на этот итальянский город. По словам мэра Леолуки Орландо, дождь, прошедший накануне, стал самым сильным с 1790 года. Буквально за два часа выпала годовая норма осадков. Сообщается, что метеослужбы не прогнозировали столь интенсивный ливень, и власти не объявили штормовое предупреждение. Людям пришлось вплавь выбираться из своих автомобилей, сообщает «Евроньюс».

Житель Палермо рассказывает: «Вон там моя машина стоит. Все настолько быстро заполнялось водой, что мы поняли: уехать возможности нет. Мы вышли из автомобиля, когда вода уже через двери просачивалась. Перелезли чепрез ограждения. Но и они были под водой. Потом некоторые машины стали перемещаться вправо, плыть. Но моя стояла». «Я не один был. Со мною находились мать и отец. Мама очень беспокоилась. И ее какое-то время пришлось убеждать, что надо отсюда выбираться».

Пока окончательно не ясно есть ли жертвы. На момент написания этого сюжета, спасатели продолжали искать пропавших без вести. Ранее очевидцы говорили о людях, застрявших в автомобиле в затопленном туннеле, сообщает «Евроньюс».

Палермо, Елена Васильева

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