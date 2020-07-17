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Италия

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Публикации за 17.07.20

Италии грозит разгул мафии

Италии грозит разгул мафии

«Экономический паралич», вызванный пандемией коронавируса, может открыть для мафии «перспективы обогащения и расширения, сопоставимые с темпами роста, который можно сравнить только с послевоенным временем». Об этом говорится в специальном полугодовом аналитическом отчете об экономической ситуации в стране, направленном в парламент Италии.

Как пишет агентсов ANSA, целая глава в нем посвящена чрезвычайной ситуации в связи с пандемией Covid-19. Аналитики добавляют, что риск заключается в том, что мафия расширит свою роль «надежных и эффективных игроков» на глобальном уровне, а также получит в свое распоряжение ряд средних и крупных компаний, которым не хватает денег на выживание в условиях кризиса ликвидности.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 17.07.20

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