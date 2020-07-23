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Публикации за 23.07.20

Венецианские гондольеры из-за толстых туристов будут брать меньше пассажиров на борт
фото Reuters

Венецианские гондольеры из-за толстых туристов будут брать меньше пассажиров на борт

Катание на гондоле – одно из главных развлечений в Венеции. Но теперь максимальное количество туристов на лодке будет ограничено. По данным ассоциации гондольеров, во всем виноваты потолстевшие туристы, сообщает Daily Mail.

По словам гондольеров, перевес туристов представляет опасность для судов, которые могут затонуть. Чтобы этого избежать, максимальная вместимость будет уменьшена – на больших гондолах с четырнадцати пассажиров до двенадцати, на меньших – на одно место, если раньше на борт можно было принять шесть человек, то теперь – только пять.

Глава венецианских гондольеров Андреа Балби поддерживает нововведение. «Это правда, что туристы сейчас весят больше, чем десять или пятнадцать лет назад», – сказал он The Guardian. «В отличие от лифтов, где компьютер считает перегруз, у нас нет средств для взвешивания людей, поэтому мы сократили вместимость», – добавил Балби.

Венеция, Елена Васильева

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