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Публикации за 12.08.20

Американские ученые предложили позволить Венеции утонуть
Фото: Pixabay

Американские ученые предложили позволить Венеции утонуть

Ученые из США считают, что трата огромных ресурсов на сохранение объектов Всемирного наследия не всегда оправдана. В частности, они предлагают прекратить спасать Венецию и позволить ей затонуть.

Статью с призывом климатологов из Университета штата Северная Каролина опубликовал журнал Climate Change. «Усилия человечества направлены на сохранение исторических объектов в знакомом всем виде, но это требует огромного количества ресурсов в условиях динамично меняющегося мира. Более выгодной стратегией будет принятие того, что в мире нет ничего вечного», – пишут ученые.

По мнению специалистов, Венеция должна трансформироваться, чтобы существовать в новых климатических условиях. Затонувший город станет символом разрушительного могущества глобального потепления и других процессов планетарного масштаба, с которыми человечество не в силах бороться.

«Люди во многом сами приблизили глобальное потепление, поэтому теперь нам нужно научиться жить в новом мире. Больше нет смысла спасать Венецию от наводнений – городу предстоит трансформироваться, а старая Венеция должна утонуть», – объясняют авторы исследования.

Венеция, Зоя Осколкова

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