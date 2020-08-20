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Публикации за 20.08.20

Туристов жестоко наказали за то, что они хотели написать свои имена на знаменитом фонтане Треви

Туристов жестоко наказали за то, что они хотели написать свои имена на знаменитом фонтане Треви

Полиция в Риме задержала двух туристов, которые пытались нацарапать свои имена на фонтане Треви. Как сообщает агентство ansa.it, патруль городской полиции заметил у композиции двух человек, которые совершали подозрительные действия. Подойдя к ним, полицейские увидели, что мужчина и женщина, 61 и 44-х лет, с помощью монеты в два евроцента пытались нацарапать на мраморе лестницы фонтана свои имена.

Туристы, гражданин Германии и гражданка Словакии, были доставлены в полицию, где им было предъявлено обвинение в нанесении ущерба национальному археологическому, историческому и художественному наследию. За совершенное действие им был выписан штраф в 450 евро и выдано предписание о высылке. «Спасибо полиции Roma Capitale за остановку двух туристов, которые пытались выгравировать свои имена на фонтане Треви. Они будут оштрафованы и высланы, что предусмотрено нашими новыми Правилами городской полиции. Мы нетерепимо относимся к тем, кто портит или повреждает памятники Рима'', – написала в твиттере мэр Рима Вирджиния Раджи.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 12.08.20

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