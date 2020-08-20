Туристов жестоко наказали за то, что они хотели написать свои имена на знаменитом фонтане Треви

Публикации за 20.08.20

Полиция в Риме задержала двух туристов, которые пытались нацарапать свои имена на фонтане Треви. Как сообщает агентство ansa.it, патруль городской полиции заметил у композиции двух человек, которые совершали подозрительные действия. Подойдя к ним, полицейские увидели, что мужчина и женщина, 61 и 44-х лет, с помощью монеты в два евроцента пытались нацарапать на мраморе лестницы фонтана свои имена.

Туристы, гражданин Германии и гражданка Словакии, были доставлены в полицию, где им было предъявлено обвинение в нанесении ущерба национальному археологическому, историческому и художественному наследию. За совершенное действие им был выписан штраф в 450 евро и выдано предписание о высылке. «Спасибо полиции Roma Capitale за остановку двух туристов, которые пытались выгравировать свои имена на фонтане Треви. Они будут оштрафованы и высланы, что предусмотрено нашими новыми Правилами городской полиции. Мы нетерепимо относимся к тем, кто портит или повреждает памятники Рима'', – написала в твиттере мэр Рима Вирджиния Раджи.

Рим, Елена Васильева

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