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Публикации за 20.08.20

На Сицилии женщина умерла от укуса паука

На Сицилии женщина умерла от укуса паука

На Сицилии 51-летняя женщина подверглась укусу паука. Вскоре после этого она впала в кому и умерла.

Как сообщает агентство ansa.it, 51-летняя румынка Росамунда Констант из Марсалы даже не заметила укуса и только через неделю обратилась в больницу с жалобами на сильную боль в ногах.

Медикам удалось установить, что пациентка подверглась нападению членистоногого из рода Loxosceles rufescens. Вид, который его называют скрипичным пауком за характерный рисунок на спинке в виде скрипки, распространен в Средиземноморье и Израиле. Его укус безболезненный и может дать первые результаты через пару дней. Яд вызывает некроз тканей, может привести к ампутации и смерти.

После обращения в больницу с болями, женщина впала в кому и пролежала в реанимации почти две недели, а в середине августа умерла. Врачи точно установили причину смерти после анализа крови на токсины.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 20.08.20

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