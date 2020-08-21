ItalianoРусский
■■■

Италия

■■■■■■■■■

,

Публикации за 21.08.20

Родители не обязаны финансировать своих детей, закончивших учиться

Родители не обязаны финансировать своих детей, закончивших учиться

Кассационный суд Италии постановил, что родители не обязаны материально поддерживать своих детей, окончивших учебу. Это ответ на апелляцию матери, не согласившейся с решением апелляционного суда о том, что бывший муж не должен выплачивать алименты своему более чем 30-летнему сыну.

Мать утверждала, что сын зарабатывал на жизнь учителем музыки и зарабатывал крайне мало, менее 300 евро в год. Этих денег ему было недостаточно для оплаты аренды своего жилья, поэтому он жил с матерью.

Однако судьи пришли к выводу, что после того, как сын (или дочь) окончил среднюю школу или колледж, родители не обязаны содержать их, пишет Corriere della Sera.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 20.08.20

На Сицилии женщина умерла от укуса паука. / Туристов жестоко наказали за то, что они хотели написать свои имена на знаменитом фонтане Треви. / Американские ученые предложили позволить Венеции утонуть. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2020. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Главный редактор: Румянцева Полина Сергеевна
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2020. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Flag Counter