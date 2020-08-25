Италия начала испытание на добровольцах своей вакцины от коронавируса

Публикации за 25.08.20

Сегодня в Риме началось тестирование на добровольцах итальянской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Утром первую дозу поставили итальянке. Она пробыла под присмотром врачей 4 часа, после чего отправилась домой, никаких негативных последствий после введения препарата пока зафиксировано не было.

Присутствующие на старте тестов глава региона Лацио Никола Зингаретти, региональный советник по вопросам здравоохранения Алессио Д'Амато и руководители Института инфекционных заболеваний Рима поздравили друг друга с началом испытаний.

Как сообщает агентство ansa.it, вакцина создана благодаря соглашению, подписанному в марте этого года между главной региона Лацио Никола Зингаретти, министром здравоохранения Роберто Сперанца, министром университетов и научных исследований Гаэтано Манфреди, Национальный исследовательский совет и IRCCS «Spallanzani». Для реализации этого проекта было выделено 8 миллионов евро, из которых 5 миллионов – пожертвование от региона Лацио, а 3 миллиона – от Министерства университетских и научных исследований. Вакцина произведена и запатентована итальянской биотехнологической компанией ReiThera of Castel Romano.

«Мы заинтересованы в том, чтобы вакцина была эффективной. Если все будет в срок, мы надеемся, что она будет произведена весной», – заявил директор по здравоохранению института Spallanzani Франческо Вайя. На его базе и проводится вакцинация добровольцев.

«Первый доброволец, которому сегодня утром вводили дозу вакцины, находился под наблюдением медиков в течение 4 часов, затем он вернется домой и будет находиться под наблюдением в течение 12 недель, – пояснил Вайя. – В среду мы вакцинируем двух других добровольцев и так далее. Первый этап будет продолжаться 24 недели. Затем, если все пойдет хорошо, будет второй и третий этап экспериментов, который мы, вероятно, проведем в латиноамериканской стране».

Итальянцы подчеркивают необходимость производства собственной вакцины, чтобы не попадать в зависимость по этому вопросу от других стран.

Рим, Елена Васильева

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