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Италия

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Публикации за 26.08.20

Экс-директора тюрьмы посадили под арест за связь с мафией

Экс-директора тюрьмы посадили под арест за связь с мафией

Бывший директор тюрьмы Реджо-ди-Калабрия Мария Кармела Лонго арестована по обвинению в причастности к мафии. Суд поместил ее под домашний арест по ходатайству прокуроров Джованни Бомбардьери и заместителей прокурора Дда Стефано Мусолино и Сабрины Форнаро. Расследование, приведшее к аресту, выявило то, что прокуратура определяет как «систематическое нарушение правил пенитенциарной системы и циркуляров Департамента пенитенциарной администрации». Прокуратура считает, что Мария Кармела Лонго «способствовала поддержанию и укреплению преступных сообществ типа «Ндрангета».

По версии следствия, бывший директор оказывала услуги некоторыхм заключенным, помещенным в зоны строгого режима. Некоторым из них с разрешения директора тюрьмы, сообщает агентство ansa.it, было разрешено встретиться с членами семьи или мафиозного клана, в том числе за пределами пенитенциарного учреждения, или в нем, но вне часов, отведенных для свиданий.

Кроме того, экс-дирактор Лонго обвиняется в том, что рассаживала в один и те же камеры заключенных-родственников или членов одного преступного сообщества.

Рим, Елена Васильева

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