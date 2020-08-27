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Италия

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Публикации за 27.08.20

В Венеции пассажиры вытолкнули туриста с водного автобуса за отказ надеть маску

В Венеции пассажиры вытолкнули туриста с водного автобуса за отказ надеть маску

В Венеции пассажиры вытолкнули из венецианского водного автобуса вапоретто другого туриста, который отказался надеть маску. Как сообщает The Independent, инцидент произошел на пристани за площадью Святого Марка, где турист, якобы немецкой национальности, должен был сесть на вапоретто. Когда другие пассажиры попросили его надеть маску, он отказался. Поэтому пассажиры вытолкнули его из корабля и заблокировали вход, чтобы он не смог снова подняться на борт – но он упрямо пытался сесть на борт несколько раз.

Отметим, что в Италии в настоящее время в общественном транспорте и закрытых пространствах маски обязательны. Пассажиров вправе не допускать на любой вид транспорта, если они не соблюдают правила гигиены, кроме того, в зависимости от региона, нарушители могут получить штраф до одной тысячи евро.

Аналогичная ситуация недавно произошла во французском высокоскоростном поезде TGV, когда один из пассажиров отказался надевать маску – его ссадили с поезда на ближайшей станции.

Венеция, Елена Васильева

Венеция. Другие новости 26.08.20

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