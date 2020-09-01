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Италия

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Публикации за 01.09.20

В Европе одновременно регистрируются наводнения и лесные пожары

В Европе одновременно регистрируются наводнения и лесные пожары

Европа во власти стихии – там одновременно регистрируются как обширные наводнения, так и мощные лесные пожары. Как сообщает «Евроньюс», Австрия в эти дни борется с последствиями крупного наводнения. В горных районах страны обильные дожди привели к разливу рек. Так, в Тироле ряд населенных пунктов оказались полностью затоплены – дороги перекрыты, в ряде случаев спасатели были вынуждены эвакуировать людей на вертолетах.

По словам мэра городка Гшниц, вода поднялась настолько быстро, что у людей было буквально 15-20 минут, чтобы покинуть свои дома и укрыться в безопасном месте. По поступающим данным, двое человек погибли.

Под ударом стихии оказался и север Италии. Больше всего разрушений – в окрестностях Вероны, Виченцы, Падуи. «Обычно такие осадки выпадают в нашем регионе в конце осени – ближе к ноябрю. В это время года я вижу такое впервые», – говорт местные жители.

Пока север борется с наводнениями юг Италии страдает от лесных пожаров. На Сицилии огонь вплотную подобрался к Палермо – в окрестностях города горят сотни гектаров.

Аналогичная картина в Греции. На Пелопоннесе пожары бушуют близ Микен – под угрозой оказались объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. На борьбу с огнем брошены все силы, задействована авиация.

Пока греческим пожарным удается сдерживать распространение огня, однако из соображений безопасности пришлось эвакуировать многих туристов. Местные власти обещают, что доступ к археологическим памятникам будет вновь открыт, как только ситуация стабилизируется.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 28.08.20

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