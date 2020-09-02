Сегодня начинается Венецианский кинофестиваль

Публикации за 02.09.20

Первое кинособытие мирового масштаба с начала пандемии начинается 2 сентября – открывается Венецианский кинофестиваль.

За «Золотого льва» поборются 18 картин. Всего в форуме примут участие 65 лент из 50 стран. Председателем международного жюри в этом году стала голливудская актриса Кейт Бланшет, сообщает «Евроньюс».

«Мы должны выйти из дома, мы должны пойти в кино, мы должны снова снимать хорошие фильмы. Кинематограф не может позволить себе и дальше оставаться на карантине. Нужно начать все сначала, принимая все необходимые меры безопасности, и сделать это возможно. Надеюсь, этот фестиваль покажет, что мы в состоянии снова организовывать крупные мероприятия и ходить в кинотеатры, не рискуя здоровьем», – говорит директор мероприятия Альберто Барбера.

По его признанию, «в этот раз на фестивале будет меньше звезд и меньше гламура». Места в зрительных залах будут заполнены только на 50 процентов. Гости должны будут носить маски как в театрах, так и снаружи, и соблюдать дистанцию. На входе у всех будут измерять температуру. Но Барбера надеется, что гости в скором времени привыкнут к этим мерам и смогут наслаждаться фильмами, как в прежние времена.

Венеция, Елена Васильева

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