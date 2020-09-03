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Италия

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Публикации за 03.09.20

В Лампедузе временно закрывают мигрантский лагерь

В Лампедузе временно закрывают мигрантский лагерь

На Лампедузе временно закрывают центр по приёму мигрантов «Контрада имбриакола». Его обитателей переместят на паромы, переоборудованные в карантинные суда. В первую очередь это сделано ради санитарной безопасности: многие мигранты отказываются соблюдать карантин и попросту сбегают из лагеря. С борта парома это сделать сложнее, сообщает «Евроньюс».

Несколько дней назад власти Лампедузы пригрозили устроить всеобщую забастовку, если не будет сделано хоть что-нибудь.

«Этим летом, с 1-го июня по сегодняшний день, мы приняли 9000 человек. А в МВД говорят о том, что всего прибыли 18 тысяч мигрантов. То есть мы в одиночку обеспечиваем половину всех прибывающих в страну», – говорит Джан-Лоренцо Маринезе, управляющий миграционного центра.

В центре, рассчитанном на 192 места, постоянно обитают не менее тысячи нелегалов. Власти Италии в последние дни обсуждают меры помощи жителям Лампедузы. В частности, правительство готово отстрочить для островитян выплату налогов до конца следующего года.

Лампедуза, Елена Васильева

Лампедуза. Другие новости 02.09.20

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