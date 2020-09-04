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Публикации за 04.09.20

Сильвио Берлускони госпитализировали с симптомами коронавируса
twitter.com/berlusconi/

Сильвио Берлускони госпитализировали с симптомами коронавируса

83-летний Сильвио Берлускони попал в больницу с коронавирусом. Экс-премьера Италии госпитализировали в качестве меры предосторожности, состояние политика не вызывает опасений у медиков. Об этом сообщает ANSA.

О заражении Берлускони коронавирусной инфекцией объявил его личный врач и профессор San Raffaele Альберто Дзангрилло. Болезнь протекает в легкой форме, у политика нет высокой температуры и болей. В больницу его положили для проведения обследования.

Во время всеобщего карантина Берлускони со своей подругой депутатом парламента от партии «Вперед, Италия» 30-летней Мартой Фашиной находился на вилле во Франции. Летом он вернулся в Италию и отдыхал на Сардинии в августе.

Позже стало известно о заражении коронавирусом итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, который гостил у Берлускони. Тест на Covid-19, который на днях сдал политик, показал положительный результат. Также инфекцию выявили у двоих детей Берлускони от второго брака – Луиджи и Барбары.

Рим, Зоя Осколкова

Рим. Другие новости 03.09.20

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