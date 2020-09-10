В Италии утонула модель из России

Публикации за 10.09.20

На Сардинии трагически погибла фотомодель из России. Девушка утонула во время прогулки на лодке по морю. Об этом сообщила мать погибшей в Instagram.

33-летняя Галина Федорова приехала из Парижа в Италию, чтобы принять участие в фотосессии. После работы она с другом решила покататься на лодке по морю.

Резиновую лодку перевернуло волной и оба пассажира оказались в воде. Молодому человеку удалось выбраться, а Галина захлебнулась. Спасатели только через час заметили ее тело и вытащили на берег.

Родственники собирают деньги, чтобы улететь в Италию на похороны. Погибшую планируют кремировать, а это процедура в Европе довольно дорогостоящая.

Уфа, Зоя Осколкова

Уфа. Другие новости 09.09.20

AstraZeneca остановила испытания вакцины от коронавируса из-за болезни одного из участников эксперимента. / Влюбленным в итальянцев разрешили приехать на Апеннины, но с условиями. / Сильвио Берлускони госпитализировали с симптомами коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»