Alitalia запускает рейсы, свободные от Covid-19

Публикации за 22.09.20

Итальянский национальный перевозчик объявил, что он будет выполнять пробные рейсы между Римом и Миланом, на которых каждый пассажир должен подтвердить, что его тест на вирус отрицательный. Эти полеты будут отмечены в расписании как «проверенные на коронавирус».

Подтвердить отсутствие у себя заболевания пассажиры могут двумя способами, сообщается в пресс-релизе компании-перевозчика. Во-первых, можно пройти тестирование в течение 72 часов до полета и принести отрицательный результат в аэропорт. Во-вторых, тестирование можно пройти перед полетом в ковидном центре аэропорту.

Но одного теста недостаточно для получения посадочного талона: «Перед посадкой врач Министерства морского судоходства, авиации и пограничного контроля (USMAF) проверит действительность сертификата, уже имеющегося у пассажиров», – поясняет Alitalia в своем пресс-релизе.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 22.09.20

Парламент Италии будет сокращен на треть. / AlItalia отменила рейсы в Сербию и Черногорию до марта 2021 года. / Самые богатые страны мира уже скупили половину будущих поставок вакцины от коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»