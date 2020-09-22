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Публикации за 22.09.20

Alitalia запускает рейсы, свободные от Covid-19

Alitalia запускает рейсы, свободные от Covid-19

Итальянский национальный перевозчик объявил, что он будет выполнять пробные рейсы между Римом и Миланом, на которых каждый пассажир должен подтвердить, что его тест на вирус отрицательный. Эти полеты будут отмечены в расписании как «проверенные на коронавирус».

Подтвердить отсутствие у себя заболевания пассажиры могут двумя способами, сообщается в пресс-релизе компании-перевозчика. Во-первых, можно пройти тестирование в течение 72 часов до полета и принести отрицательный результат в аэропорт. Во-вторых, тестирование можно пройти перед полетом в ковидном центре аэропорту.

Но одного теста недостаточно для получения посадочного талона: «Перед посадкой врач Министерства морского судоходства, авиации и пограничного контроля (USMAF) проверит действительность сертификата, уже имеющегося у пассажиров», – поясняет Alitalia в своем пресс-релизе.

Рим, Елена Васильева

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