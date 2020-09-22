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Италия

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Публикации за 22.09.20

Парламент Италии будет сокращен на треть

Парламент Италии будет сокращен на треть

Итальянцы проголосовали на референдуме за сокращение размера парламента страны более чем на треть.

За данное изменение проголосовало почти 70% людей, ко вторнику подсчитаны уже практически все бюллетени, сообщает ВВС.

Количество депутатов в нижней палате будет сокращено с 634 до 400. Сенат также будет сокращен.

Референдум был продвинут «Движением пяти звезд», входящим в правящую коалицию. Его авторы утверждали, что уменьшение депутатского корпуса снизит расходы на его содержание.

Референдум проводился в выходные одновременно с несколькими ключевыми региональными выборами, результаты которых были расценены как неудача для лидера крайне правой Лиги Маттео Сальвини и победа левоцентристской Демократической партии, которая является частью коалиционного правительства премьер-министра Джузеппе Конте.

Общее количество депутатов и сенаторов будет сокращено с 945 до 600. Это изменение уже прошло через парламент. Но его нужно было поддержать на референдуме, потому что оно вносит поправки в итальянскую Конституцию. Поправки в саму Конституцию необходимо будет внести до выборов 2023 года.

Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, высокопоставленный представитель «Пяти звезд», назвал результат «историческим». «Мы можем вернуться к нормальному парламенту с меньшими привилегиями и на 345 мест меньше», – сказал он.

В октябре прошлого года «Движение пять звезд» заявило, что оптимизация парламента сэкономит стране 1 миллиард евро за 10 лет.

Однако критики утверждают, что этот шаг ослабит авторитет парламента и принесет минимальную экономию средств, сообщает ВВС.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 21.09.20

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