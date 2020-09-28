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Публикации за 29.09.20

Итальянские ученые: коронавирус не передается через грудное молоко

Итальянские ученые: коронавирус не передается через грудное молоко

Covid-19 не передается от матери новорожденному во время грудного вскармливания. Это было выявлено в ходе исследования, координируемым Управлением здравоохранения Турина. Его итоги были опубликованы в международном научном журнале Frontiers in Pediatrics.

Под наблюдение попали все младенцы Европы, рожденные от инфицированных матерей. Они вскармливались грудью, но матери соблюдали все рекомендуемые правила – использование масок, мытье рук, чистка и дезинфекция используемых поверхностей и предметов. В результате ни одного случая заболевания среди новорожденных выявлено не было, а грудное молоко подтвердило свою безопасность, сообщает агентство ansa.it.

Турин, Елена Васильева

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