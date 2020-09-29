За две буквы, нацарапанные на Колизее, туристу грозит год тюрьмы

Публикации за 29.09.20

32-летний турист из Ирландии нацарапал свои инициалы на Колизее и был пойман за этим делом полицией. Как сообщает РИА «Новый День», инцидент случился в понедельник, теперь нарушителю грозит очень большой штраф и даже год тюрьмы.

Как сообщили в полиции Рима, ирландец успел нацарапать на памятнике две буквы высотой 6 см. За совершенное деяние ему полагается штраф в размере размере 2065 евро. «Колизей вместе с другими памятниками представляет часть мировой истории. Мы должны защищать их все для будущих поколений», – сказала итальянский археолог Федерика Ринальди.

Подобные случаи случаются в Риме. В 2014 году российский турист выгравировал на памятнике букву «К», что в итоге обошлось ему в 20 тысяч евро. Около месяца назад пара туристов нацарапали свои инициалы на фонтане Треви – они получили крупный штраф и были депортированы из страны.

Колизей считается главной туристической достопримечательностью итальянской столицы, которую ежегодно посещают тысячи туристов. Он также является одним из семи чудес света.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 29.09.20

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