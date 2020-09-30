Половина сотрудников и опекунов домов престарелых пострадали от тревожного состояния или посттравматического стрессового расстройства из-за ковида

Публикации за 30.09.20

Почти половина сотрудников и опекунов домов престарелых пострадали от тревожного состояния или посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) из-за кризиса, связанного с Covid-19. Об том говорится в исследовании, проведенном в северной Италии.

Доля тревожных расстройств (средней или тяжелой степени) и/или симптомов посттравматического стресса (умеренного или тяжелого) достигла 43% среди исследуемых.

В общей сложности скринингу были подвергнуты чуть более одной тысячи сотрудников 33 домов престарелых на севере Италии. Напомним, что именно там в начале пандемии коронавирус нанес самый разрушающий удар. Смертность от болезни в Ломбардии носила беспрецедентные масштабы, в том числе погибали и обитатели домов престарелых. «Учитывая серьезность ситуации, мы ожидали достаточно высокой распространенности нервных расстройств», – рассказала AFP один из авторов исследования, Елена Рускони, профессор кафедры психологии и психологии в университете Тренто.

Эти сотрудники представляют собой «в значительной степени игнорируемое население, которое играет очень чувствительную и решающую роль в нашем обществе и на которое пандемия Covid-19 возложила особенно внезапное и тяжелое бремя», – пишет г-жа Рускони с соавторами исследования, опубликованном в журнале Royal Society Open Science.

По мнению авторов, высокие цифры можно объяснить умножением факторов риска стресса, добавленным к страху заразиться вирусом. Кроме того, стресса добавляла и необходимость поддерживать отношения с семьями, лишенными посещения своих пожилых родственников.

«Наконец, сотрудники этих учреждений выразили сожаление по поводу пробелов в информации о процедурах сдерживания распространения вируса, отсутствия лекарств и средств защиты, нехватки персонала и трудностей с переводом пациентов с Covid-19 в больницы, у них также были сложности с изолированием таких больных в домах престарелых при невозможности поместить их в больницу», – пишут авторы исследования. Их предложение – срочная и тщательная оценка психологического состояния всего персонала домов престарелых, а также оказание всем нуждающимся психологический и медицинской помощи.

Рим, Елена Васильева

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