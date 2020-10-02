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Италия

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Публикации за 02.10.20

Италия достигла апрельских пиков по коронавирусу

Италия достигла апрельских пиков по коронавирусу

В четверг Италия сообщила о самом высоком ежедневном росте числа новых случаев коронавируса с 24 апреля, свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.

На 1 октября 2020 года было зарегистрировано как минимум 2548 новых случаев заражения Covid-19, в результате чего общее количество заражений с начала пандемии в Италии достигло 317409.

Число людей, умерших от коронавируса, составляет не менее 35 918 человек – за последние 24 часа было зарегистрировано еще 24 новых летальных исходов.

Число пациентов, поступивших в отделение интенсивной терапии, также увеличилось на 11, в результате чего их общее число достигло не менее 291.

Премьер-министр Джузеппе Конте намерен предложить парламенту продлить режим чрезвычайной ситуации до конца января следующего года, чтобы оперативно принимать меры по борьбе с пандемией.

Рим, Елена Васильева

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