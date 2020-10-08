Италия вводит тотальный масочный режим

Публикации за 08.10.20

В среду, 7 октября, Италия решила сделать обязательным ношение маски на всей своей территории и продлить чрезвычайное положение до 31 января 2021 года. Эти меры необходимы для борьбы с распространением пандемии COVID-19.

Глава итальянского правительства Джузеппе Конте подчеркнул в среду перед журналистами, что Италия вступила «в новую фазу роста инфекционных заболеваний», требующую более строгих мер для защиты производственной деятельности страны. По его словам, тех, кто не надевает маски, выходя из дома, грозит штраф в размере до 1000 евро, надевать их так же рекомендуется и при встрече с друзьями дома.

В среду в стране был зафиксирован значительный рост числа новых случаев заболевания – 3 678, то есть на тысячу больше за 24 часа. В стране не наблюдалось такого роста с середины апреля, когда жители сидели на карантине. В за последние сутки в стране умер 31 человек, что является рекордным показателем для Италии с конца июня.

Некоторые города, такие как Генуя, или определенные регионы, такие как Лацио (Рим) или Кампания (Неаполь), взяли на себя инициативу, сделав обязательным ношение маски на улице. В соответствии с декретом властей с четверга масочный режим носит тотальный характер – он действует по всей стране. Исключение – маска не обязательна для ношения дома и для детей до шести лет. Ее также не должны носить люди, страдающие патологиями, несовместимыми с ношением маски. Маска также не будет обязательной во время занятий спортом.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 05.10.20

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