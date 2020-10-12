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Италия

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Публикации за 12.10.20

Челентано обратился к молодежи с призывом не игнорировать ковид и быть ответственными

Челентано обратился к молодежи с призывом не игнорировать ковид и быть ответственными

Адриано Челентано через свои страницы в Инстраграмм и Фейсбук обратился к молодежи Италии. Он призвал ее быть более ответственными по отношению к окружающим, соблюдать меры социального дистанцирования и выполнять рекомендации ВОЗ, чтобы победить коронавирусную инфекцию.

«Привет, ребята ... Я обращаюсь, прежде всего, к молодежи… – продолжает Челентано и объясняет, что среди молодых людей есть очень много отрицателей ковида. – Настоящие отрицатели – это те молодые люди, которые ходят без маски, чтобы продемонстрировать свою смелость. Эти молодые люди собираются в опасные толпы и дышат друг на друга… Это называется храбростью? Нет. Это чистое массовое безумие. Конечно, не надо паниковать, как правильно говорят врачи, надо выходить из дома и общаться, не прекращать учиться, работать, делать все так, как будто вируса не было, потому что если экономика рухнет, мы умрем не только от вирусов, но и от голода».

«Итак, у нас есть цель, которую нужно достичь. Пожалуй, самая важная в истории. Мы должны победить вирус. И мы знаем, как победить: мы должны на 100% соблюдать правила Всемирной организации здравоохранения. Мы обязательно должны это сделать. Иначе… если вы, ребята, будете и дальше кучковаться… вы не представляете, что может с нами случиться. Но я вам доверяю!», – цитирует выступление Челентано агентство ansa.it.

Напомним, весной из-за ковида в Италии умерло более 35 тысяч человек, инфекцию перенесли уже более 350 тысяч человек.

Рим, Елена Васильева

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