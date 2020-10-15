В Италии на могилы абортированных детей установили кресты

Публикации за 15.10.20

На кладбище в Риме обнаружили деревянные и металлические кресты, на которых были написаны имена женщин. Выяснилось, что в могилах похоронены абортированные дети. Об этом сообщает Le Figaro.

Женщины были возмущены тем, что кто-то установил кресты. Захоронение также было проведено без согласия пациенток, решившихся на аборт. Отмечается, что прерывание беременности было проведено на законных основаниях.

Одна из женщин, которая нашла свое имя на кресте, указала, что сделала аборт, так как у плода обнаружили серьезный порок сердца. Она узнала о существовании могилы неродившегося ребенка лишь год спустя. При этом религиозный символ, который установили, не соответствует ее убеждениям.

«Думать, что кто-то присвоил тело, что был проведен обряд, что плод был похоронен с крестом и моим именем на нем, было все равно, что снова открыть рану, – говорит Франческа. – Я чувствую себя обманутой».

Ассоциации, защищающие права женщин, осудили нарушение конфиденциальности и назвали произошедшее «ужасным и авторитарным актом».

Согласно итальянскому законодательству прерывание беременности считается законным в течение трех месяцев после зачатия. При этом врач имеет право отказаться от проведения подобных процедур. В католической Италии семь из десяти гинекологов отказываются делать аборты.

Кроме того, в стране действует постановление, которое предписывает утилизировать плод в возрасте до двадцати недель как больничные отходы. В случае аборта после 20-й недели медицинские учреждения передают плод похоронным службам даже без согласия членов семьи.

Рим, Зоя Осколкова

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