ItalianoРусский
■■■

Италия

■■■■■■■■■

Публикации за 19.10.20

Премьер-министр Италии объявляет об очередных ограничениях из-за ковида

Премьер-министр Италии объявляет об очередных ограничениях из-за ковида

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в воскресенье объявил о дальнейшем ужесточении ограничений в стране после роста числа случаев коронавируса пятый день подряд.

В ресторанах будет разрешено обслуживать не более шести человек за столом, а после 18:00 будет разрешено только обслуживание столов. Сидение за барной стойкой – упраздняется. Игровые заведения должны закрываться в 21:00, а местные развлекательные мероприятия любого свойства – запрещены.

Тренажерные залы и бассейны могут оставаться открытыми, но Конте предупредил, что они будут закрыты, если не будут соблюдать протоколы безопасности.

«Эти меры направлены на то, чтобы избежать повторной национальной изоляции. Страна не может столкнуться с новым локдауном, который поставил бы под угрозу экономическую ситуацию всей страны», – отметил Конте.

По его словам, мэрам будет разрешено вводить комендантский час в общественных местах после 21:00 по своему усмотрению, исходя из ситуации в конкретном городе или населенном пункте.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 15.10.20

В Италии на могилы абортированных детей установили кресты. / Изменение климата привело к удвоению количества стихийных бедствий на Земле. / Челентано обратился к молодежи с призывом не игнорировать ковид и быть ответственными. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2020. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Главный редактор: Румянцева Полина Сергеевна
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2020. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Flag Counter