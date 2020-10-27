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Италия

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Публикации за 27.10.20

В Италии проходят акции протеста против коронавирусных мер сдерживания

В Италии проходят акции протеста против коронавирусных мер сдерживания

В Италии проходят массовые акции протеста в связи с мерами, которые предпринимает правительство страны для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Как сообщает агентство ansa.it, в минувший понедельник, 26 октября, тысячи людей вышли на улицы, чтобы продемонстрировать свое недовольство закрытием ресторанов и баров. В ряде мест случились и стычки с полицией.

Инциденты с применением насилия произошли, в частности, в Милане и Турине, двух крупных городах на севере страны. Для сдерживания агрессивно настроенных граждан были выставлены кордоны полиции с водометами и слезоточивым газом. Сообщается, что молодые люди, чьи лица были скрыты под масками, громили витрины магазинов, мародерствовали, устраивали поджоги.

В Кремоне рестораторы устроили акцию протеста и принесли к префектуре посуду и устроили на асфальте символическое кладбище ресторанов. В Виареджо и Неаполе, как сообщается, в полицию стреляли петардами и дымовыми шашками, применяли коктейли Молотова.

Отметим, что премьер-министр Джузеппе Конте должен представить во вторник, 27 октября, новые меры поддержки для секторов деятельности и профессий, наиболее затронутых ограничительными мерами. Также, вероятно, будут озвучены и новые меры по сдерживанию распространения коронавируса.

Отметим, что за последние сутки в италии выявлено около 17 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции.

Рим, Елена Васильева

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