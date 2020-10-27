ItalianoРусский
■■■

Италия

■■■■■■■■■

Публикации за 27.10.20

Почти 40 человек доставлены в полицию после акций протеста в Турине и Милане
фото: imagieconomica

Почти 40 человек доставлены в полицию после акций протеста в Турине и Милане

28 человек были оправлены в полицейский участок Милана после инцидентов, произошедших прошлой ночью во время несанкционированной демонстрации против мер по сдерживанию коронавируса.

Как сообщают итальянские СМИ, в акции протеста участвовало несколько сотен человек, наиболее агрессивные среди них были очень молоды. Они кидались петардами, дымовыми шашаками, коктейлями Молотова, вступали в стычки с полицией, громили магазины, уличные площадки клубов, стоянки для скутеров и прокатных велосипедов, а в одну полицейскую машину была брошена бутылка с зажигательной смесью. Транспортное средство не пострадало, сообщает газета Corriere della sera.

Кроме того, десять человек были арестованы вчера вечером полицией Турина после беспорядков, которые произошли в центре города во время аналогичной демонстрации против мер правительства и региона по борьбе с ковидом. В числе попавших в участок – двое граждан Египта, один из которых несовершеннолетний, обвиненный в краже при отягчающих обстоятельствах из магазина Gucci. Двое итальянцев были арестованы за сопротивление при отягчающих обстоятельствах, а третий – за попытку кражи при отягчающих обстоятельствах из магазина Louis Vuitton.

Милан, Елена Васильева

Милан. Другие новости 27.10.20

Папа Римский отпразднует Рождество без верующих. / В Италии проходят акции протеста против коронавирусных мер сдерживания. / Италия закрывает театры, кино, спортзалы и запрещает работу общепита после 18:00. Читать дальше

Ссылки по теме

В Италии проходят акции протеста против коронавирусных мер сдерживания   

© 2020, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2020. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Главный редактор: Румянцева Полина Сергеевна
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2020. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Flag Counter