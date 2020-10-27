Почти 40 человек доставлены в полицию после акций протеста в Турине и Милане

Публикации за 27.10.20

28 человек были оправлены в полицейский участок Милана после инцидентов, произошедших прошлой ночью во время несанкционированной демонстрации против мер по сдерживанию коронавируса.

Как сообщают итальянские СМИ, в акции протеста участвовало несколько сотен человек, наиболее агрессивные среди них были очень молоды. Они кидались петардами, дымовыми шашаками, коктейлями Молотова, вступали в стычки с полицией, громили магазины, уличные площадки клубов, стоянки для скутеров и прокатных велосипедов, а в одну полицейскую машину была брошена бутылка с зажигательной смесью. Транспортное средство не пострадало, сообщает газета Corriere della sera.

Кроме того, десять человек были арестованы вчера вечером полицией Турина после беспорядков, которые произошли в центре города во время аналогичной демонстрации против мер правительства и региона по борьбе с ковидом. В числе попавших в участок – двое граждан Египта, один из которых несовершеннолетний, обвиненный в краже при отягчающих обстоятельствах из магазина Gucci. Двое итальянцев были арестованы за сопротивление при отягчающих обстоятельствах, а третий – за попытку кражи при отягчающих обстоятельствах из магазина Louis Vuitton.

Милан, Елена Васильева

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