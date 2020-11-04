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Италия

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Публикации за 04.11.20

Италия ввела комендантский час

Италия ввела комендантский час

Глава итальянского правительства Джузеппе Конте подписал в ночь со вторника на среду указ о введении комендантского часа на всей территории страны. Как сообщают итальянские СМИ, новая ограничительная мера начнет действовать в среду, 4 ноября и продлится, предварительно, до 3 декабря 2020 года. С 22:00 до 05:00 выходить из дома можно будет только в случае острой необходимости, связанной с работой или здоровьем.

Приняты и другие ограничительные меры: запрет на передвижение между регионами, где есть высокая заболеваемость, максимальный перевод трудящихся на удалённую работу, заполняемость общественного транспорта не более, чем на 50 процентов, закрытие торговых центров в выходные дни и т.д. Сохраняется и тотальный масочный режим.

Рим, Елена Васильева

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