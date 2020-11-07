Италия побила мартовские рекорды по заболеваемости коронавирусом

Публикации за 07.11.20

В пятницу в Италии был зарегистрирован новый ежедневный рекорд по заболеваемости и смертности от COVID-19. Напомним, сейчас в стране официально объявлено о второй волне пандемии.

Как сообщает Минздрав, За последние 24 часа в стране было зарегистрировано 37809 новых случаев коронавируса и 446 случаев смерти. Это самые высокие показатели с конца марта 2020 года.

Общее число погибших от инфекции в стране составляет 40 638 человек.

Самым пострадавшим регионом в Италии по-прежнему остается Ломбардия, где ежедневно регистрируется 9934 новых случая, за ней следуют соседний регион Пьемонт с 4878 новыми случаями и южный регион Кампания (+4 508).

Повсеместно в Италии действуют ограничительные меры и карантин. Жителям наиболее пострадавших регионов запрещено покидать свои жилища без необходимости и выезжать за пределы городов и областей, если это не связано с работой, которую нельзя выполнять дистанционно, или медицинской необходимостью. Все рестораны и бары в стране закрыты до начала декабря.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 06.11.20

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