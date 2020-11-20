Китай снял с себя ответственность за пандемию

Публикации за 20.11.20

Китай утверждает, что исследование, которое предполагает появление коронавируса в Италии в сентябре прошлого года, снимает с него всякую ответственность за возникновение глобальной эпидемии COVID-19. Однако руководитель исследования сразу это опроверг.

Как сообщает The Daily Mail, официальный представитель МИД Китая Чжао Лянь сказал, что исследование распространения коронавируса SARS-CoV-2 в Италии прошлой осенью показывает, что вопрос о происхождении вируса является «сложным» и может «включать несколько стран».

Его заявление с возмущением отверг руководитель исследования Джованни Аполоне. Он сказал, что его исследования не исключают Китай как источник вируса. Он также выразил уверенность, что вирус в Италию был завезен.

«Мы знаем, что Китай откладывал объявление о начале эпидемии, поэтому неясно, когда она там началась», – сказал Аполон. Он предположил, что вирус мог распространяться в Китае дольше, чем предполагалось, – даже до того, как он был занесен в северную Италию. «Китай имеет очень прочные торговые связи с северной Италией», – подчеркнул итальянский ученый, сообщает The Times.

Напомним, что в Китае разговоры о новом коронавирусе впервые начались 8 декабря прошлого года. Однако недавно просочившиеся доказательства показывают, что китайцы столкнулись с ним не позднее 17 ноября 2019 года.

Apolone исследовал образцы крови 959 человек, сдавших кровь к марту для проверки на риск рака. Было установлено, что 11,6% из них до сбора заразились коронавирусом. Самый старый случай произошел с мужчиной из Милана, сдавшим кровь в сентябре прошлого года.

С октября по декабрь 2019 года Милан и его окрестности пережили эпидемию пневмонии, которая могла быть связана с коронавирусом. Исследования показали, что коронавирус также был в Бразилии в ноябре прошлого года.

До сих пор ученые полагали, что вирус возник в Китае и распространился среди людей в октябре или ноябре 2019 года.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 20.11.20

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