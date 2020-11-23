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Италия

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Публикации за 23.11.20

Андреа Бочелли даст уникальный рождественский онлайн-концерт

Андреа Бочелли даст уникальный рождественский онлайн-концерт

В пасхальный день, 12 апреля, в разгар первой волны пандемии Covid-19, когда Италия сидела по домам в рамках коронавирусного локдауна, Андреа Бочелли выступил в заброшенном Миланском соборе. Выступление увидели миллионы зрителей, подключившихся в онлайн-формате к ютуб-каналу исполнителя.

Ровно восемь месяцев спустя, 12 декабря, популярный тенор снова даст онлайн-концерт – на фоне рождественских праздников, отягченных второй волной пандемии. Трансляция будет вестись из Королевского театра в Парме.

Бочелли станет главным героем живого концерта Regio «Believe in Christmas», репертуар будет завязан на его последний альбом «Believe». Шоу будет снято с обзором в 360 градусов, несколькими камерами, что даст зрителю ощущение присутствия в центре сцены, рядом с тенором и музыкантами.

Концерт будет уникальным – после трансляции (в Италии она стартует в 21:00) посмотреть его снова будет невозможно.

Рим, Александра Столицына

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