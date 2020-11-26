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Италия

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Публикации за 26.11.20

В Италии проведут информационную кампанию в поддержку вакцинации от ковида

В Италии проведут информационную кампанию в поддержку вакцинации от ковида

Правительство Италии готовится запустить информационную кампанию в поддержку вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Ожидается, что добровольная вакцинация всех желающих начнется уже в январе.

Но, согласно опросам общественного мнения, до 40 % итальянцев пока не готовы прививаться – во всяком случае в первых рядах добровольцев, сообщает «Евроньюс».

Согласно правительственному плану, первыми будут привиты медицинские работники и другие самые уязвимые группы населения. Люди, прошедшие эту процедуру, получат «вакцинационный паспорт», который позволит им свободно перемещаться по стране и путешествовать за границу.

Но специалисты-вирусологи предупреждают, что вакцинация – это не панацея. Мария Розария Капобьянки, глава вирусологической лаборатории в Итальянском институте инфекционных заболеваний им. Л. Спалланцани, напоминает о важности соблюдения мер предосторожности даже после начала массовой вакцинации: «Вакцина – это не единственное доступное нам средство от коронавируса. Мы надеемся также на то, что у нас появятся и лекарства. Но главное средство – это поведение, которого должен придерживаться каждый из нас. Доказано, что именно это самая эффективная мера для сдерживания вируса».

Рим, Елена Васильева

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