Известного итальянского гинеколога отправили в тюрьму за незаконное изъятие яйцеклеток

Публикации за 27.11.20

Известный итальянский гинеколог Северино Антинори приговорен к тюремному заключению на шесть с половиной лет. По мнению суда, он незаконно изъял яйцеклетки у испанской медсестры без ее ведома. Решение было принято в четверг Верховным апелляционным судом, который сократил приговор 75-летнему врачу нижестоящим судом примерно на год, сообщило итальянское информационное агентство ANSA.

Антинори попал на первые полосы мировой прессы в 1994 году, когда 63-летняя женщина родила здорового мальчика благодаря искусственному оплодотворению. На тот момент это был мировой рекорд по возрасту матери.

Кроме того, в 2009 году врач рассказал местным СМИ, что в предыдущие годы клонировал троих детей. Когда редактор предупредил его о том, что клонирование человеческих клеток запрещено в Италии, доктор ответил, что это «инновационные методы лечения или генетическое перепрограммирование».

Дело, за которое в четверг врача отправили в тюрьму на шесть с половиной лет, относится к 2016 году. 23-летняя медсестра из Испании, которая лечилась от кисты яичника в клинике в Милане, обвинила доктора в насильственном изъятии яйцеклеток.

Первоначально Антинори был приговорен судом первой инстанции в 2018 году к семи годам и двум месяцам, а в прошлом году Апелляционный суд увеличил его приговор на восемь месяцев. Теперь суд смягчил приговор. Адвокаты заявили, что будут добиваться домашней формы лишения свободы с учетом возраста врача.

Рим, Елена Васильева

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