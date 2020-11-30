УЗИ легких может диагностировать ковид – исследование

Публикации за 30.11.20

Ультразвук легких может диагностировать пневмонию Covid-19 уже в отделении неотложной помощи.

Это показало исследование, проведенное в больнице Молинетт в Турине, опубликованное в международном научном журнале Annals of Emergency Medicine. Согласно полученным данным, добавление ультразвукового исследования легких, проводимого вместе с медицинским обследованием, позволило правильно идентифицировать случаи пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией нового типа у пациентов, у которых первый мазок из носоглотки показал отрицательный результат.

Быстрая и правильная идентификация пациентов с пневмонией Covid-19 в отделении неотложной помощи позволяет обеспечить раннюю изоляцию больных, ограничивая распространение инфекций не только внутри больницы, но и за ее пределами, благодаря мерам изоляции. Это позволяет остановить заражение из людей близкого круга.

Исследование проводилось на 228 пациентах с симптомами, указывающими на Covid-19, из которых у 107 человек была выявлена пневмония на фоне коронавируса после положительного результата мазка из носоглотки. Добавление УЗИ, проведенного вместе с медицинским обследованием, позволило правильно идентифицировать еще 21 случай пневмонии Covid-19 среди тех, кто получил отрицательный мазок на ковид из носоглотки, сообщает агентство ansa.it.

Рим, Александра Столицына

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