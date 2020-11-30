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Италия

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Публикации за 30.11.20

В Италии пастор общается с прихожанами по домофону

В Италии пастор общается с прихожанами по домофону

Ограничительные меры, введенные в Италии из-за пандемии, вынудили многих жителей Апеннин оставаться в своих домах. Число встреч с другими людьми резко сократилось. Нелегко приходится тем, кто раньше в поисках надежды и утешения регулярно посещал церковь.

Джорджио Пизано – служитель храма в Портичи, расположенного недалеко от Неаполя, решил, что пора воссоединиться со своей паствой. Мрачным осенним утром Джорджио навещает прихожан. Он не видит их, но разговаривает с ними по домофону, интересуется здоровьем, да и вообще тем, как идут дела, сообщает «Евроньюс». Для всех священник находит добрые слова.

«Каждый из нас переживает сейчас беспокойство и страх. Люди напуганы. Поэтому я считаю, что общение, будь то простое приветствие, объединяет людей. Это хорошо и даже необходимо», – рассказал «Евроньюс» Джорджио Пизано.

Некоторые прихожане инфицированы коронавирусом. Им особенно не хватает слов утешения и наставлений священника. В церковь они пойти не могут (больным из дома выходить запрещено). Поэтому церковь приходит к ним. Когд Джорджио Пизано входит во двор, жильцы выглядывают из окон, выходят на балконы, приветствуют священника, беседуют с ним.

«Важно, чтобы люди почувствовали человеческое прикосновение. Для нас это праздник, который мы проводим вместе. Это как месса. Я думаю очень важно всем нам объединиться, чувствовать, что мы связаны друг с другом. Таким образом, мы сможем решать любые проблемы, а не только те, которые связаны с пандемией», – рассказал священник.

Неаполь, Елена Васильева

Неаполь. Другие новости 30.11.20

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