Сын Диего Марадоны госпитализирован в интенсивную терапию

Публикации за 30.11.20

Футбольный мир уже несколько дней оплакивает смерть легендарного Диего Марадоны, но его сын Диего Армандо Марадона Синагра также находится в опасности. Он госпитализирован в больницу Неаполя в середине ноября из-за тяжелого течения болезни COVID-19, и его состояние ухудшилось до такой степени, что его перевели в отделение интенсивной терапии.

Об этом сообщил итальянский журналист Танкреди Палмери. «Диего Марадона-младший, сын Диего Марадоны из Неаполя, в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии по поводу коронавируса», – написал журналист в своем аккаунте в Twitter.

Он добавил, что то, как его сын узнал о смерти отца, было довольно жестоко. В интересах здоровья 34-летнего мужчины со знаменитой фамилией сотрудники больницы ничего ему не рассказали о смерти отца, но это не осталось в секрете.

«К сожалению, известный неаполитанский бульварный журналист разыскал его по телефону, чтобы узнать его реакцию, так Диего-младший узнал печальную новость», – добавил Палмери.

Сын одного из лучших футболистов всех времен, которого сам Марадона долгое время отказывался признавать своим, с 5 ноября борется с коронавирусом. «Однако через несколько дней его состояние настолько ухудшилось, что врачи приняли решение о госпитализации», – сообщил портал Itasportpress.it.

Неаполь, Елена Васильева

Неаполь. Другие новости 30.11.20

В Италии пастор общается с прихожанами по домофону. / УЗИ легких может диагностировать ковид – исследование. / Известного итальянского гинеколога отправили в тюрьму за незаконное изъятие яйцеклеток. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»