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Италия

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Публикации за 04.12.20

Италия поставила новый рекорд смертности от коронавируса

Италия поставила новый рекорд смертности от коронавируса

В Италии за минувшие сутки от коронавируса скончались 993 человека: это антирекорд с самого начала пандемии. В то же время врачи сообщают, что коэффициент распространения понемногу снижается, уменьшается и число госпитализаций. Власти страны решили ужесточить карантинные меры на время праздников: премьер-министр Джузеппе Конте предупреждает о третьей волне уже в январе, сообщает «Евроньюс».

«В рамках либеральной и демократической системы мы не можем врываться в дома и заставлять людей соблюдать жёсткие ограничения. Поэтому мы можем лишь выступить с настойчивыми рекомендациями. Мы просим всех уважать эти требования. Мы настойчиво рекомендуем не принимать гостей из числа тех, кто не живёт с вами под одной крышей. Особенно это важно во время праздников», – отметил Конте.

Рим, Елена Васильева

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