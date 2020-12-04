Публикации за 04.12.20

Италия запрещает поездки между своими регионами с 21 декабря по 6 января в рамках строгих ограничений, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции.

В некоторых регионах рестораны могут работать до 18:00, но в других частях страны разрешено только обслуживание на вынос. Горнолыжные склоны должны быть закрыты до 7 января. В ряде регионов также действует комендантский час в ночное время суток.

Ограничения действуют на фоне того, что Италия объявила о самом высоком ежедневном числе погибших от Covid-19 с начала пандемии – 993 человека.

«Мы не можем ослабить бдительность», – заявил на пресс-конференции премьер-министр Джузеппе Конте.

«Мы должны исключить риск третьей волны, которая может наступить в январе – и быть не менее серьезной, чем первая и вторая», – добавил он.

Будут исключения для поездок по работе, по медицинским причинам или в чрезвычайных ситуациях.

Помимо региональных запретов на поездки, людям не будет разрешено покидать свои родные города на Рождество и Новый год.

Новые ограничения подверглись критике в совместном заявлении региональных властей, которые заявляют, что центральное правительство с ними не консультировалось.

«Отсутствие обсуждения сделало невозможным сбалансировать ограничения с нуждами семей», – говорится в заявлении.

Аттилио Фонтана, губернатор северного региона Ломбардия, который сообщил о большинстве случаев заражения и смертей, назвал новые правила «безумными».

Напомним, что в Италии из-за Covid-19 погибло более 58000 человек.

До прошлого четверга рекорд суточной летальности был зафиксирован 27 марта – 967 человек.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 04.12.20

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