В Италии нейтрализована крупная преступная группировка

Публикации за 06.12.20

Рим, Декабрь 06 (Новый День, Елена Васильева)–Итальянская полиция провела операцию по пресечению деятельности преступной группировки, занимавшейся незаконной переправкой мигрантов.

По всей стране были арестованы 19 человек. Об этом объявило в субботу министерство внутренних дел Италии. Среди арестованных – не только граждане Италии, но также Ирака и Афганистана, сообщает «Евроньюс».

Во время обыска были изъяты телефоны и компьютеры, а также 25000 евро наличными. В заявлении МВД говорится, что группировка имела в частности базы в Бари, Турине, Милане и Вентимилье. В обмен на крупные суммы денег её члены организовывали нелегальный въезд мигрантов в Италию или другие европейские страны: так, за путешествие из Афганистана, Пакистана или Ирана нужно было заплатить около 6000 евро за человека.

Аресты были проведены на основании результатов расследования, которое велось с 2018 года: после того, как поток мигрантов, прибывающих к южным берегам Италии – в частности, на остров Сицилию – сильно возрос, уточняет «Евроньюс».

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