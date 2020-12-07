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Италия

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Публикации за 07.12.20

Италия преодолела отметку в 60000 смертей от Covid-19

Италия преодолела отметку в 60000 смертей от Covid-19

6 декабря 2020 года Италия прошла рубеж в 60000 смертей, связанных с Covid-19. Об этом говорится в отчете Минздрава, опубликованном в минувшее воскресенье. По данным ведомства, с начала пандемии на полуострове, первой европейской стране, сильно пострадавшей от первой волны, зарегистрировано 1 728 878 случаев заболевания. Точное количество вызванных коронавирусной инфекцией летальных исходов – 60 078 смертей.

Несмотря на все меры, принятые правительством для борьбы с инфекцией, ежедневное число погибших по-прежнему составляет в среднем 700 человек. В четверг был побит очередной антирекорд – 993 человек скончались от ковида, что является самым высоким показателем с начала пандемии на Апеннинах.

По показателю смертности на 1000 жителей Италия имеет один из худших результатов в Европе и мире. Итальянская летальность (количество умерших по отношению к числу заболевших) составляет 3,47%. В Европе дела обстоят хуже только у Великобритании – 3,55%. Испания и Франция показывают лучшие результаты – с 2,75% и 2,35% соответственно.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 06.12.20

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