В Италии умер известный футболист Паоло Росси

Публикации за 10.12.20

Бывший футболист сборной Италии Паоло Росси скончался в возрасте 64 лет. Причина смерти – рак легких, сообщает «Евроньюс».

Росси стал одним из героев чемпионата мира 1982 года в Испании. В составе сборной Италии он завоевал главный трофей и стал лучшим бомбардиром того турнира. В том же году он получил «Золотой мяч» как лучший футболист Европы, был признан лучшим футболистом года в мире по версии журнала World Soccer и футболистом года в Европе.

Всего в составе сборной Италии Росси провел 48 матчей и забил 20 голов. А с «Ювентусом» завоевал Кубок европейских чемпионов, Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА, два скудетто и Кубок Италии.

На протяжении карьеры Росси выступал за итальянские «Ювентус», «Комо», «Виченцу», «Милан» и «Верону», провел 340 матчей, в которых забил 134 гола. Является рекордсменом сборной Италии по количеству голов на чемпионатах мира наряду с Роберто Баджо и Кристианом Вьери – каждый забил по девять мячей на мировые первенствах. Росси входит в список величайших футболистов XX века по версии World Soccer и в список ФИФА 100, составленный Пеле.

Рим, Елена Васильева

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