Ватикан: традиционная рождественская месса состоится, несмотря на коронавирус

Публикации за 17.12.20

Несмотря на сложности пандемического года, в сердце католического мира, в Ватикане, решили, что традиционная праздничная месса всё же состоится. Но проводиться все будет с учётом введённых ограничительных мер – месса начнётся не в полночь, а раньше, и число присутствующих будет ограничено.

Впрочем, такое в Ватикане практикуют уже с 2009 года. Об этом «Евроньюс» рассказал Винченцо Коррадо, ответственный за связи с общественностью в Итальянской епископальной конференции, которая уполномочена устанавливать литургические нормы:

«С литургической точки зрения эта месса называется «полуночной мессой». Она должна праздноваться накануне Рождества. Но с некоторых пор в Ватикане её стали начинать в 21:00, фактически признав, что точное время – полночь – может не соблюдаться».

Епископальная конференция разрешила священникам самим решать вопрос о времени проведения мессы, принимая во внимание карантинные меры, которые им нужно соблюдать в соответствии с решением властей тех мест, где находится их приход.

«Да, каждый глава прихода сможет сам определить время начала рождественской мессы, – подтвердил Винченцо Коррадо. – Так, я уже знаю, что многие планируют служить её с 20:00 до 21:00».

Отец Семенца считает, что это не самое страшное. Он вспоминает, как отслужил пасхальную службу в разгар эпидемии коронавируса, и говорит, что не хотел бы вновь повторить этот опыт: «Месса должна была проходить за закрытыми дверями, а я должен был транслировать её онлайн. Это был нелёгкий опыт. По сравнению с этим перенос времени начала мессы не так сложен, хотя многим это может не понравиться. Но так – всё же лучше, чем вообще отменять общественное богослужение».

Папа римский Франциск также отслужит рождественскую мессу раньше обычного, напоминает «Евроньюс». Традиционное богослужение в соборе святого Петра в Ватикане начнётся не в 21:30, как все последние годы, а на два часа раньше – так, чтобы люди смогли вернуться домой вовремя, не нарушая комендантского часа, введённого итальянскими властями с 22:00.

Верующих это, похоже, не слишком беспокоит, и они готовы пойти на компромисс.

Как сообщает «Евроньюс», в целом все согласны с тем, что главное – участие. А чтобы всё прошло гладко, желающим лично присутствовать на рождественской мессе рекомендуется прийти пораньше, чтобы успеть занять места.

Ватикан, Елена Васильева

Ватикан. Другие новости 15.12.20

Комендантский час, закрытые рестораны – рождественская Европа ужесточает меры по борьбе с ковидом. / Рождество в Европе – Германия вводит локдаун, Италия – открывает бары. / В каждом четвертом медучреждении в мире нет воды – ВОЗ. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»