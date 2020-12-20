Стая волкодавов убила женщину

Публикации за 20.12.20

Трагедия произошла поздно вечером в пятницу недалеко от Турина. На 74-летнюю женщину в квартире напали пять собак породы волкодав. Жертва не пережила нападение и истекла кровью, сообщает агентство DPA.

Мертвую пожилую женщину нашла в квартире приехавшая в гости дочь. Собаки принадлежали ей. Газета «Ла Стампа» сообщает, что женщина отогнала стаю собак от своей мертвой матери и заперла животных в машине.

Непонятно, что спровоцировало нападение на женщину. Собаки бросились на нее и кусали ее за руки и ноги, перегрыгли артерию. Женщина мгновенно истекла кровью. Теперь ветеринары должны решить, нужно ли убивать собак. В полиции отказались от более подробных комментариев по делу.

Рим, Александра Столицына

Рим. Другие новости 18.12.20

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