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Италия

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Публикации за 20.12.20

Итальянцев посадили на жёсткий карантин до 6 января

Итальянцев посадили на жёсткий карантин до 6 января

В Италии объявлен общенациональный карантин с 24 декабря по 6 января. Об этом накануне объявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Как сообщает «Евроньюс», в этот период будут закрыты магазины, кроме продуктовых и аптек, остаются открытыми и парикмахерские. Запрещается переезжать из региона в регион. Не будут работать бары и рестораны, но возможно обслуживание навынос.

Премьер настоятельно рекомендовал провести праздники только в узком семейном кругу с возможностью пригласить двоих гостей в сопровождении детей до 14 лет.

Конте также указал, что с 28 по 30 декабря и 4 января допускаются минимальные послабления. В частности, смогут открыться магазины (до 21:00) и будет возможно выехать из города постоянного проживания.

Рим, Елена Васильева

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