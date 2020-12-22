Пандемия увеличила в Италии спрос на пиво на вынос

Публикации за 22.12.20

Более половины итальянцев покупают пиво на вынос в торговых точках рядом с их домом и, прежде всего, в клубах, барах и пиццериях. В частности, 52% заявили, что в последние месяцы приобретали напиток именно таким образом.

Как сообщает агентство ANSA, данная тенденция возникла как во второй фазе чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с Covid-19, так и во время первой национальной изоляции. 9 из 10 итальянцев пояснили, что полезно поддерживать местные предприятия, борющиеся со снижением потребления из-за мер по сдерживанию пандемии.

В исследовании зафиксировано, что, несмотря на то, что супермаркет остается основным местом покупки пенного напитка (87%), процент итальянцев, купивших пиво в любой точке продажи рядом с домом (23%), в небольших соседних магазинах (15%) увеличился именно в 2020 году. Кроме того, люди предпочитают покупать пиво в проверенных барах (11%), еще десять процентов потребителей покупают пиво навынос в разных заведениях общепита.

«Еще раз, – комментирует Андреа Баньолини, генеральный директор пивоной ассоциации AssoBirra, – подтверждается неразрывная связь между итальянцами и пивом, которые не только не отказываются от этого напитка, ставшего привычным для наших обеденных столов, но и готовы делать то, что они могут, например, покупая пиво и еду на вынос, поддерживая сектор, переживающий трудности в связи с пандемией».

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 22.12.20

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