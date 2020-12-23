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Италия

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Публикации за 23.12.20

В Италии произошло два землетрясения за два дня

В Италии произошло два землетрясения за два дня

Накануне вечером в восточной Сицилии произошло землетрясение магнитудой 4,4. как сообщает агентство ANSA, из-за природного катаклизма многие люди вышли из зданий на улицу. Однако толчки не нанесли повреждений ни постройкам, ни населению.

Эпицентр землетрясения был обнаружен в море – перед побережьем Рагузано, в Марина-ди-Акате, на глубине 30 километров.

Землетрясение также сильно ощущалось в Сиракузах, Катании и в Палермо.

Отметим, что это второе землетрясение в Италии за последних два дня. 21 декабря поступило сообщение о подземных толчках магнитудой 3,6 балла по шкале Рихтера в посреди ночи в городке Марке в провинции Фермо.

Согласно выводам Национального института геофизики и вулканологии (Ingv) его эпицентр находился на глубине 29 км в районе Монтеджорджо. Толчки также обошлись без последствий для людей и зданий.

Рим, Елена Васильева

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