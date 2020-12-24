Италию закрыли на карантин

Публикации за 24.12.20

Италия закрывается на карантин. Недельное количество инфицированных увеличилось на 112 тысяч. 19 декабря премьер-министр объявил всю территорию страны «красной зоной». С 24 декабря по 6 января гражданам будет запрещено выходить из дома без надобности, закроются магазины, за исключением продуктовых и аптек, нельзя будет переезжать из региона в регион, не работают бары и рестораны (хотя возможно обслуживание навынос).

«Нам пришлось выбросить продукты, которые мы закупили на период Рождества и кануна Нового года. Впридачу ко всему нам пришлось отменить до 80 бронирований на весь период», – говорит Паскуале Бомбардьери, владелец римского ресторана.

Число летальных исходов от Covid-19 выросло в Италии за последние сутки на 628, по данным Минздрава. Больше всего заражений коронавирусом (более 3 тысяч) – в северной области Венето. В Риме улицы выглядят непривычно, сообщает «Евроньюс»

«Таким пустынным Трастевере – обычно оживлённый район Рима на западном берегу Тибра – мы, пожалуй, никогда не видели, – передаёт из итальянской столицы корреспондент Джорджия Орланди. – Нет туристов, в ещё открытых барах и ресторанах совсем ало посетителей. Большинству итальянцев Рождество-2020 запомнится надолго».

«В этом году не хочется ходить по магазинам, – рассказала «евроньюс» одна из жительниц Рима, – мой шурин умер от Covid-19. Он работал врачом и заразился во время дежурства. Настроение совсем не праздничное, так много людей умерло в Италии».

«Я пытаюсь во всем видеть позитивную сторону, – говорит другая жительница Рима, – так как мы летом не ездили в отпуск, не уезжали на выходые, мне удалось немного сэкономить и купить себе хороший подарок».

В среду стало известно, что 500 семей жертв Covid-19 подают гражданский иск, требуя от главы правительства Джезеппе Конте, министра здравоохранения Роберто Сперанцы и главы самого пострадавшего региона Ломабрдии Аттилио Фонтаны 100 млн евро в связи с серьёзными упущениями в ходе первой волны эпидемии.

Многие в Италии надеются, что наступающий 2021 год будет гораздо счастливее.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 24.12.20

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