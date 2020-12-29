Север Италии засыпало снегом

Публикации за 29.12.20

Италию заваливает снегом. Как сообщает агентство ANSA, наиболее всего непогода отразилась на жизни севера страны. Осадки выпали в Милане, Риме, Ломбардии, Венеции, Генуе. В некоторых местах толщина снежного покрова превысила 10 см.

Женщина пострадала из-за обрушения столба в столице Ломбардии. В эти часы из-за сильного ветра в Риме патрулями местной полиции проведено более 50 выездов. В районе Фламинио упало дерево, ранен прохожий. Мужчина, 61 год, с травмой руки и головы был доставлен в больницу. Сообщается также, что пожарный погиб в ходе работ возле опоры линий электропередачи в Нулви.

Милан и Ломбардия сегодня утром также оказались заметены плотным слоем свежего снега. Снегопады начались прошлой ночью, и теперь в Милане снежный покров составляет от 5 до 10 см, основные дороги уже убраны спецтехникой, но многие второстепенные все еще покрыты снегом. Снегопад накрыл весь регион, за исключением юго-восточной равнины, где он идет вместе с дождем.

«В Милане заблокированы трамваи, на улицах 20 сантиметров снега и хаос», – так написал в Twitter политик Маттео Сальвини.

Вся провинция Бергамо проснулась сегодня утром полностью покрытой снегом: от долин до равнин и до столицы, крыши и дороги заметены. Даже на равнине уже выпало 10 сантиметров снежного покрова.

Небольшой снегопад ночью прошел и в Венеции, а более интенсивные осадки выпадали, прежде всего, на высокогорной равнине, а также в холмистой и предгорной области Венето. Администрация города рассыпала по дорогам реагенты; с раннего утра местами снег перешел в дождь с сильными порывами северо-восточного ветра. В Венеции ждут наводнение с подъемом воды на 130 сантиметров, в связи с этим была активирована противопаводковая система «Моисей».

Региональная служба гражданской защиты объявила, что с полуночи до завтрашнего дня на равнинах, холмах и на юге Беллуно будет идти очень сильный снег. С сегодняшнего дня с 10.00 было выдано предупреждение о возможных сходах лавин, так как выпало уже более 30 сантиметров осадков на всей горной территории региона.

Из-за снегопада наблюдается сильное затруднение движения на дорогах в Нижнем Пьемонте. О пробках и замедлении движения сообщают, в частности, на трассе A26, в направлении столицы Лигурии. «Генуя – самый важный порт в Италии, он выполняет половину грузопотока страны. Недопустимо, чтобы автомагистраль, по которой проходит экспорт пьемонтских компаний, управлялась таким образом», – возмутился в соцсетях Мино Джакино, бывший заместитель министра транспорта.

Сегодня утром сильный снегопад также наблюдается и в Удине, а также по всей горной местности, от Тарвизио до Карнии. На равнинах, особенно в районе Нижнего Фриули, дождь переходит в снег. До сих пор не поступало сообщений об особо сложных ситуациях в горных районах, но несколько муниципальных групп гражданской защиты мобилизовались для вмешательства в критических ситуациях на некоторых участках муниципальных дорог.

В Трентино с прошлой ночи также идет сильный снегопад . В городе Тренто и в долине Адидже выпало от 15 до 30 сантиметров снега, а в горах – до 40-45 см.

По прогнозу синоптиков, снегопад в Италии в ближайшие сутки будет продолжаться.

Рим, Елена Васильева

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